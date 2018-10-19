Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan'ın Şilili yıldızı, İngiliz ekibi ile yol ayrımına geldi.Geçen sezon Arsenal'den transfer edilen Sanchez, takıma katıldıktanayrılmayı kafasına koydu.Manchester United'da sadece 25 maça çıkan ve beklentilerin çok altında kalan Alexis Sanchez'den teknik direktör Jose Mourinho'nun da memnun kalmadığı belirtildi.29 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da 25 maçta sadece 4 gol atabilmişti.