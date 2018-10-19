Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, İngiliz ekibi ile yol ayrımına geldi.
Geçen sezon Arsenal'den transfer edilen Sanchez, takıma katıldıktan 9 ay sonra ayrılmayı kafasına koydu.
JOSE MOURINHO MUTLU DEĞİL
Manchester United'da sadece 25 maça çıkan ve beklentilerin çok altında kalan Alexis Sanchez'den teknik direktör Jose Mourinho'nun da memnun kalmadığı belirtildi.
29 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da 25 maçta sadece 4 gol atabilmişti.
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Geçen sezon Arsenal'den transfer edilen Sanchez, takıma katıldıktan 9 ay sonra ayrılmayı kafasına koydu.
JOSE MOURINHO MUTLU DEĞİL
Manchester United'da sadece 25 maça çıkan ve beklentilerin çok altında kalan Alexis Sanchez'den teknik direktör Jose Mourinho'nun da memnun kalmadığı belirtildi.
29 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da 25 maçta sadece 4 gol atabilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın