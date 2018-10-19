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Alexis Sanchez, United ile yol ayrımında!

Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez'in takıma katıldıktan 9 ay sonra ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alexis Sanchez, United ile yol ayrımında!
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19 Ekim 2018 16:34
Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, İngiliz ekibi ile yol ayrımına geldi.

Geçen sezon Arsenal'den transfer edilen Sanchez, takıma katıldıktan 9 ay sonra ayrılmayı kafasına koydu.

JOSE MOURINHO MUTLU DEĞİL

Manchester United'da sadece 25 maça çıkan ve beklentilerin çok altında kalan Alexis Sanchez'den teknik direktör Jose Mourinho'nun da memnun kalmadığı belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da 25 maçta sadece 4 gol atabilmişti.

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