Galatasaray'ın transfer listesinde Alexis Sanchez'in olduğu biliniyor...



Şilili oyuncuyu yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli yıldızı ikna edememiş, Sanchez de Marsilya'ya imza atmıştı. Fransız ekibiyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu için İtalyan basınından dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, Alexis'i Galatasaray'la birlikte River Plate'in de istediğine vurgu yaptı.



Haberin içeriğinde ise; Alexis'in Marsilya'dan yeni bir teklif beklediğine de değinildi. Galatasaray'ın önceliğinin Icardi'yi takımda tutmak olduğunun altını çizen İtalyanlar, Alexis için de Sarı-Kırmızılılar'ın temasları sıklaştıracaklarını belirtti.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Marsilya formasıyla Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'nda 37 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 16 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.



DEV KULÜPLERDE OYNADI



Alexis Sanchez; Barcelona, Arsenal, M.United ve Inter gibi dev takımların formasını terletti.



