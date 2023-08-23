"Alexis Sanchez, Inter'e dönmek istiyor!"

Inter CEO'su Beppe Marotta, Marsilya ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez'in İtalyan ekibine dönebileceğini ima eden bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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'Alexis Sanchez, Inter'e dönmek istiyor!'
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23 Ağustos 2023 20:28
Inter CEO'su Beppe Marotta, Marsilya ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez'in transferi için konuştu.

Marotta yaptığı açıklamada, "Sanchez'in Inter'e geri dönmek istemesi bizim için mutluluk verici. O gerçek bir şampiyon. İşine karşı büyük bir tutkusu var. İsteksizce ayrıldı, şimdi geri dönmek istiyor. Bu doğru." dedi.

Şilili yıldızın adı birçok kez Galatasaray ile de anılmıştı.

Sanchez'in Inter'e geri dönmek istediği de çok fazla gündeme gelmişti.

Marsilya ile 44 maça çıkan 34 yaşındaki kanat, 18 gol ve 3 asist yaptı.

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