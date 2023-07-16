Galatasaray, Olympique Lyon ile sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için bir süredir girişimde bulunuyordu. Fransız basınından bu transferle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Redgol'ün haberine göre; Sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez, Olympique Marsilya ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakması nedeniyle Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti.
Yıldız hücum oyuncusunun önümüzdeki günlerde Marsilya kulübü yetkilileri ile görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasını 44 kez terleyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu Alexis Sanchez, 18 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
Redgol'ün haberine göre; Sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez, Olympique Marsilya ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakması nedeniyle Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti.
Yıldız hücum oyuncusunun önümüzdeki günlerde Marsilya kulübü yetkilileri ile görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasını 44 kez terleyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu Alexis Sanchez, 18 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.