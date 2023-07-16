Alexis Sanchez, Galatasaray'ı reddetti!

Galatasaray Transfer Haberleri: Fransız basınından Galatasaray için şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez, Sarı-kırmızılıların teklifini reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alexis Sanchez, Galatasaray'ı reddetti!
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16 Temmuz 2023 16:42
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 17:21
Galatasaray, Olympique Lyon ile sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için bir süredir girişimde bulunuyordu. Fransız basınından bu transferle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. 

Redgol'ün haberine göre; Sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez, Olympique Marsilya ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakması nedeniyle Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. 

Yıldız hücum oyuncusunun önümüzdeki günlerde Marsilya kulübü yetkilileri ile görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. 

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasını 44 kez terleyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu Alexis Sanchez, 18 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 

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