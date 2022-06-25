Alexis Sanchez'den Villarreal'e ret

Inter'den ayrılma kararı alan Alexis Sanchez'in, Villarreal'i reddettiği öne sürüldü.



Şili basınında yer alan haberde; tecrübeli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve İspanyol ekibinden gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi.



Sanchez'le Villarreal dışında, Galatasaray ve Sevilla'nın da ilgilendiği vurgulanırken, Şilili yıldızın yeni takım konusunda seçici davrandığı kaydedildi. Sanchez'in ayrıca yıllık maaşında da indirim kabul etmemesinin transfer için zorlaştırıcı bir etken olduğu aktarıldı.



Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun en büyük isteğinin eski takımı Barcelona'ya geri dönmek olduğu ifade edildi. Katalan devindeki mali koşullar nedeniyle bu transferi gerçekleşmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.





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