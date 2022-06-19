Alexis Sanchez'den transfer kararı

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Inter'in hücum oyuncusu Alexis Sanchez kararını verdi. La Liga'da oynamak isteyen futbolcu haber bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alexis Sanchez'den transfer kararı
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19 Haziran 2022 15:46
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile sıkça anılan Alexis Sanchez ile ilgili yeni iddialar söz konusu. Şilili yıldızın Barcelona'ya transfer olma durumuyla ilgili gelişmeleri İtalyan basını duyurdu.

SANCHEZ BARCELONA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre; Alexis Sanchez, Barcelona'ya dönme konusunda çok heyecanlı. Ancak; mali durumlar ise transferin önündeki en büyük engel.

MALİ YÜK TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL

Alexis Sanchez, ayrılmaya hazırlandığı Inter'de 7 milyon Euro kazanıyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl olsa da hem kulüp hem de kendisi ayrılığa sıcak bakıyor.

GALATASARAY'A OLUMSUZ CEVAP

2011-14 arasında Barcelona forması giyen ve burada ciddi popülerlik kazanan futbolcu daha sonra kariyerine İngiliz ekibi Arsenal'de devam etmişti. Sanchez'in yakın zamanda Galatasaray'dan aldığı teklifi reddettiği öne sürülmüştü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Inter'de geçen sezon 39 maçta 1342 dakika süre alan Alexis Sanchez, 9 gol 4 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, Udinese, River Plate ve Colo Colo'da oynadı.

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