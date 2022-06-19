Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile sıkça anılan Alexis Sanchez ile ilgili yeni iddialar söz konusu. Şilili yıldızın Barcelona'ya transfer olma durumuyla ilgili gelişmeleri İtalyan basını duyurdu.



SANCHEZ BARCELONA'YA DÖNMEK İSTİYOR



Corriere dello Sport'un haberine göre; Alexis Sanchez, Barcelona'ya dönme konusunda çok heyecanlı. Ancak; mali durumlar ise transferin önündeki en büyük engel.



MALİ YÜK TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL



Alexis Sanchez, ayrılmaya hazırlandığı Inter'de 7 milyon Euro kazanıyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl olsa da hem kulüp hem de kendisi ayrılığa sıcak bakıyor.



GALATASARAY'A OLUMSUZ CEVAP



2011-14 arasında Barcelona forması giyen ve burada ciddi popülerlik kazanan futbolcu daha sonra kariyerine İngiliz ekibi Arsenal'de devam etmişti. Sanchez'in yakın zamanda Galatasaray'dan aldığı teklifi reddettiği öne sürülmüştü.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Inter'de geçen sezon 39 maçta 1342 dakika süre alan Alexis Sanchez, 9 gol 4 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, Udinese, River Plate ve Colo Colo'da oynadı.





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