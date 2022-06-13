INTER'DE GÖZDEN DÜŞTÜ

'GALATASARAY'I REDDETTİ'

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılıların gündemine İtalya Ligi ekiplerinden Inter'de forma giyen Alexis Sanchez geldi. İtalyan basını, Şilili futbolcuya Galatasaray'ın somut bir teklif yaptığını duyurdu.Çizme'nin önde gelen yayın organlarından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; maaşları yüzde 10-15 oranında kısmak isteyen Inter, futbolcunun yüksek maliyeti sebebiyle yolları ayırmak istiyor. Böylece 9 milyon Euro brüt tasarruf sağlanması amaçlanıyor.Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun yüksek talepleri sebebiyle devam etme olasılığının sıfırlandığı ifade edildi. Futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılı Haziran ayında sona erecek. Kulüp, futbolcu ile yolları ayırmak için görüşme yapmaya hazır.Öte yandan daha önce Fenerbahçe ile de anılanŞili medyası, oyuncunun Atletico Madrid ve Sevilla gibi takımlarda oynamak istediğini ama bunun için gerekli zeminin oluşmadığı aktarıldı.Alexis Sanchez, geride bıraktığımız sezon Inter formasıyla toplam 39 maçta 1342 dakika süre aldı ve 9 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sanchez daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, Udinese, River Plate ve Colo Colo takımlarında oynamıştı. Transfermarkt verilerine göre; Sanchez'e biçilen değer 3.5 milyon Euro civarında.