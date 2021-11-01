Alexis Sanchez, Avrupa'da kalmak istiyor!

Serie A ekiplerinden İnter'de forma giyen Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'in MLS liginden transfer teklifi aldığı ancak Avrupa'da kalmayı istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alexis Sanchez, Avrupa'da kalmak istiyor!
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01 Kasım 2021 21:10
Inter forması giyen Alexis Sanchez'in MLS liginden bir teklif aldığı ancak oyuncunun Avrupadan ayrılmayı düşünmediği iddia edildi.

İtalyan basını, MLS'den eski Barcelonalı yıldız için Aralık 2023'e kadar hazırlanan iki yıllık bir sözleşme teklifi geldiğini bildirdi.

Sanchez'in MLS'den gelen bu teklife rağmen oyuncunun hala Avrupa'da kalarak tekrar eski günlerine dönmeyi hedeflediği belirtildi.

32 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'nın en üst liglerine katkıda bulunabileceğine inandığı ve kariyerini küçük bir ligde bitirmeyi planlamadığı aktarıldı.

Serie A'da bu sezon altı kez forma giyen Sanchez, bu süreçte iki asist yaptı.

Ağustos 2019'da Manchester United'dan kiralık olarak İnter'e gelen Şili'li golcü ertesi sezon İtalyan ekibi ile kalıcı bir anlaşma imzaladı.

İnter formasıyla çıktığı 78 resmi maçta 11 gol ve 20 asist yaptı.


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