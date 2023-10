Alexey Lutsenko: 'Bu ülkeyi çok seviyorum'

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) genel klasman şampiyonluğunu alan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, elde ettiği zaferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.



Dünyanın önemli sporcularının katıldığı TUR 2023'te genel klasman şampiyonluğuna ulaşan Lutsenko, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"ÇOK MUTLUYUM"



Lutsenko, 2018'de genel klasman zaferini kıl payı kaçırdığını belirterek, "TUR'a en son geldiğimde güzel bir etap galibiyeti almıştım. Ancak genel klasmanı o kadar az bir farkla kaçırmıştım ki onu yeniden kazanmak için yeniden gelmek zorunda kaldım. Büyük bir motivasyon ve harika bir ekiple geldim. Neredeyse her etapta podyumda yer aldık. Bu çok şey demek. Genel klasmanda yarışı kazandığım için çok mutluyum." diye konuştu.



Türkiye ve TUR hakkında övgü dolu sözler sarf eden 31 yaşındaki bisikletçi, şu ifadeleri kullandı:



"Bu ülkeyi ve yarışı çok seviyorum. Geçmiş yıllarda genel klasmanı bir tane ana tırmanışı olan bir etap belirlerdi. Ancak bu sene daha fazla tırmanış ve zorluklar içeren bölümler eklenmişti. Bu sene yarışı daha çok sevdim. Babadağ finişi, tarihe geçecek bir etap oldu. Çok etkileyici, sert, uzun, nefes almaya fırsat vermeyen bir yarış. Bu tırmanışı aklınızı kullanarak ve hiç hata yapmadan çıkmanız gerekiyor. Genelde bu çıkış hakkında kimse bilgi sahibi değildi. Oysa beni neyin beklediğini iyi biliyordum. Parkura çalışmıştım. Kendimi yüzde 100 tırmanışa odakladım. TUR'u organize edenler bu sene hem safi sprinterler hem teknik finişçiler hem klasikçiler hem de tırmanışçılara hitap eden harika bir yarış hazırlamış. Bu organizasyon büyüyor. Ben de bu organizasyonu çok beğeniyorum, seviyorum. Programıma uydurabilirsem kesinlikle yeniden geleceğim."