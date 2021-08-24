İspanya Ligi takımlarından Real Sociedad, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile anlaşmaya varmak üzere...



noticias de Gipuzkoa'da yer alan habere göre; Sociedad, Carlos Fernandez'in sakatlığı ve Willian Jose'nin Real Betis'e gitmesi sonrası Alexander Sörloth için Leipzig ile görüşmelere başladı.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK



Kiralama ücreti konusunda Sociedad'ın Leipzig ile anlaşmaya vardığı ancak satın alma opsiyonu konusunda da büyük oranda sona gelindiği belirtildi.



KISA SÜRE İÇİNDE NOKTALANABİLİR



Sociedad'ın transferi bitirmek için yoğun baskı uyguladığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde noktalanabileceği bilgisi verildi.



Öte yandan bu anlaşmaya göre, Real Sociedad'ın Sörloth'u 1,5 milyon euroya kiralayacağı öne sürüldü. Yapılacak anlaşmada, 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacağı vurgulandı.



25 yaşındaki Norveçli golcü, geçtiğimiz sezon transfer olduğu RB Leipzig'te yalnızca 5 gol atabilmişti. Trabzonspor formasıyla 2019/20 sezonunda kariyerinin en iyi performansını gösteren Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol atıp 11 asist yapmıştı.



