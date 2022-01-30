Alexandru Maxim: 'Morutan ve Cicaldau çok seviliyor'

Gaziantep FK'nın hücum oyuncusu Alexandru Maxim, Galatasaraylı Cicaldau ve Morutan hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



İki futbolcunun da Türkiye'de sevildiklerini söyleyen Maxim, "Galatasaray sezon başından beri ciddi sorunlarla mücadele ediyor. İstedikleri sonuçları elde edemediler. Cicaldau ve Morutan insani açıdan çok iyiler. Türkiye'de çok seviliyorlar, popüler oyuncular. Türk insanının Rumen oyunculara pozitif bakış açısı var. Morutan ve Cicaldau da diğer Rumen büyük oyuncuların yolundan gitmeliler." dedi.



Hedeflerinden bahseden Rumen futbolcu, "Ben öncelikle sağlıklı kalmak istiyorum. Yeni bir sözleşmem oldu, 3 yıllık kontratım ve artı 1 yıl opsiyonum var. İlk hedefim burada olabildiğince güzel vakit geçirmek." ifadelerini kullandı.





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