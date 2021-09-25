Alexandru Cicaldau, yoğun maç temposu nedeniyle Kayserispor deplasmanına götürülmemişti.
24 yaşındaki futbolcunun Göztepe maçında formasına kavuşacağı öğrenildi.
Cicaldau, hem takımın pas istasyonlarının merkezinde bulunuyor hem de duran toplarda meşin yuvarlağın başına geçiyor. Cicaldau'nun Cimbom'da 2 golü var.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
24 yaşındaki futbolcunun Göztepe maçında formasına kavuşacağı öğrenildi.
Cicaldau, hem takımın pas istasyonlarının merkezinde bulunuyor hem de duran toplarda meşin yuvarlağın başına geçiyor. Cicaldau'nun Cimbom'da 2 golü var.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ