Alexandru Cicaldau'ya sefer görev emri!

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau, yoğun maç temposu nedeniyle Kayserispor deplasmanına götürülmemişti. 24 yaşındaki futbolcunun Göztepe maçında formasına kavuşacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Alexandru Cicaldau'ya sefer görev emri!
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25 Eylül 2021 12:28
Alexandru Cicaldau, yoğun maç temposu nedeniyle Kayserispor deplasmanına götürülmemişti.

24 yaşındaki futbolcunun Göztepe maçında formasına kavuşacağı öğrenildi.

Cicaldau, hem takımın pas istasyonlarının merkezinde bulunuyor hem de duran toplarda meşin yuvarlağın başına geçiyor. Cicaldau'nun Cimbom'da 2 golü var.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ 





 

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