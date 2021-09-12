Alexandru Cicaldau: 'Hagi ve Popescu gibi olmak istiyorum'

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, karşılaşma sonrasında konuştu.



Skordan mutlu olmadığını söyleyen orta saha oyuncusu, "Mutlu değiliz. Daha çok çalışıp daha iyi sonuçlar almalıyız." dedi.



Hagi ve Popescu gibi olmak istediğini söyleyen Cicaldau, "Hagi ve Popescu efsanevi oyuncular. Ben 1 aydan beri buradayım. Ben de kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıp onlar gibi olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.



