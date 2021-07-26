Alexandru Cicaldau, Hagi'nin ayak izinden gidiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, Romanya'nın ve Cim-Bom'un efsanesi Gheorghe Hagi'nin yolunda ilerlerken, eski kulübü Universitatea Craiova ilginç bir tespitte bulundu.



Craiova Kulübü, 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında elden çıkardığı futbolcusuyla ilgili resmi internet sitesinde dikkat çeken bir yazıya yer verdi. Yazıda, akıl hocası olduğu belirtilen Gheorghe Hagi'nin olmayı istediği takımda oynayan Cicaldau'nun, şimdi de Hagi'nin zamanında formasını giydiği Galatasaray'ın yolunu tutarak efsane ismin ayak izlerini takip etmeyi sürdürdüğüne işaret edildi.

Taraftarın tutkusunun her şeyin önünde olduğu bir kulüp olarak tanımlanan Galatasaray'da kendisine başarı dilenen Rumen oyuncunun, sarı-kırmızılı formayla atacağı her golün, Craiova'ya gönül verenleri ayağa kaldıracağı ifadelerine yer verildi.



HOCAYI GÖNDERDİLER



Genç yeteneğin, Cim Bom'un yolunu tutması Rumen ekibinde teknik adamın da kovulmasına neden oldu. Craiova Teknik Direktörü Marinos Ouzounidis'in, Cicaldau'nun bırakılmasını istemediği ortaya çıktı. Ouzounidis ile kulüp başkanı Mihai Rotaru'nun bu yüzden kapıştıkları, takıma Romanya Kupası kazandıran Yunan teknik adamın da bu sebeple kulüpten gönderildiği savunuldu.



Öte yandan oyuncunun menajeri Becali bu transferde tarafların çok kısa sürede anlaştıklarını belirterek, "Birkaç saat içinde anlaşma sağlandı" dedi.



ONLARI MAHCUP ETMEYECEĞİM



5 yıllık imza atan ve Galatasaray'daki ilk antrenmanına çıkan Alexandru Cicaldau, Hagi ve Popescu'nun izinden gideceğini dile getirdi.



Galatasaray TV'ye konuşan Rumen futbolcu, "Hagi ve Popescu'nun Galatasaray'da elde ettiği başarıları herkes biliyor. İkisini de tanıyorum. Hagi benim hocam... Onları mahcup etmediğimi düşünüyorum. Onların yaptıklarını yapamasam dahi, performanslarına yaklaşmak istiyorum" diye konuştu.



