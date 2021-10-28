Alexandru Cicaldau: 'Galatasaray tarihine geçmek istiyorum'

Alexandru Cicaldau

Rumen ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen, Galatasaray'daki geleceği ile ilgili iddialı konuştu.Sarı-Kırmızılı kulübün kendisine önemli bir yatırım yaptığını ifade eden 24 yaşındaki Rumen yıldız, "" diye konuştu.Beşiktaş derbisinde attığı gole sevinemediğini dile getiren Cicaldau, "" ifadesini kullandı.