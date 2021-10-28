Alexandru Cicaldau: "Galatasaray tarihine geçmek istiyorum"

Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı isimlerden Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı takımdaki hedefleri hakkında konuştu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Alexandru Cicaldau: 'Galatasaray tarihine geçmek istiyorum'
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28 Ekim 2021 12:50
Rumen ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, Galatasaray'daki geleceği ile ilgili iddialı konuştu.

Sarı-Kırmızılı kulübün kendisine önemli bir yatırım yaptığını ifade eden 24 yaşındaki Rumen yıldız, "Beklentilerin farkındayım. Her gün daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Galatasaray'da rüyamı yasıyorum. Oynayacağım futbolla bu büyük kulübün tarihine damga vurmak istiyorum" diye konuştu.

Beşiktaş derbisinde attığı gole sevinemediğini dile getiren Cicaldau, "Benim için her zaman takımımın başarısı ön planda gelir. Kazanamayınca golümün hiçbir önemi yok. Aslında öne geçerek önemli bir avantaj yakalamıştık, ancak olmadı. Geçmişe takılıp kalamayız. Artık Gaziantepspor karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayız. Taraftarımızın önünde galip gelerek, yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" ifadesini kullandı.




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