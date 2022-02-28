Alexandru Cicaldau, Fatih Terim sonrası düşüşe geçti

Galatasaray'ın sezon başında Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle daha İstanbul'a ayak basmadan tartışma yaratmıştı.



Teknik direktör Fatih Terim'in çok güvendiği ve takımın banko ismi yaptığı Rumen yıldız sezonun ilk bölümünde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki futboluyla alkış topladı.



Ancak Cicaldau, Terim'in gidişinin ardından adeta tepetaklak oldu. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan yıldız futbolcudaki düşüş rakamlara da yansıdı.



Torrent döneminde oynanan 7 maçta sadece 1 kez 90 dakika sahada kalabilen Cicaldau 1 gol atabilirken, o golü de Trabzonspor karşısında penaltıdan buldu.



7 maçta hiç asist yapamayan ve takımın topla en az buluşan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu dün oynanan Rizespor maçında da büyük hayal kırıklığı yarattı.



80 dakika sahada kalan ve hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Cicaldau'nun yerine oyuna giren Sofiane Feghouli 10 dakikada 2 asist yaparak kalitesini sergiledi.



Taraftarların da büyük tepkisini çekmeye başlayan Rumen futbolcunun Galatasaray'daki geleceği artık tartışma konusu olmaya başladı. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Cicaldau için, "6.5 milyon Euro'ya alındı. 2 milyon Euro'ya satılabilirse büyük başarı" yorumları yapılıyor.





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