Alexandru Cicaldau asistleri üçledi

G.Saray'ın Rumen futbolcusu Cicaldau, Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'ın ikinci golünde asisti yapan isimdi. Cicaldau, Babel'e attırdığı golle bu sezon 3. asistini de gerçekleştirdi.



Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce ligin ilk yarısındaki Göztepe ve Başakşehir maçlarında da asist katkısı vermişti.



Rumen futbolcu, "Galibiyet ve asistim için mutluyum. Kovid-19'dan sonra formumda düşüş oldu. Eski formuma dönmeye başladım. Çalışarak daha iyi olacağım." sözlerini kullandı.



Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 64 dakikada sahada kaldı.



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