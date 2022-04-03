Alexandru Cicaldau asistleri üçledi

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Cicaldau, dün gece Galatasaray'ın ikinci golünde asisti yapan isimdi

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Alexandru Cicaldau asistleri üçledi
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03 Nisan 2022 12:51
G.Saray'ın Rumen futbolcusu Cicaldau, Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'ın ikinci golünde asisti yapan isimdi. Cicaldau, Babel'e attırdığı golle bu sezon 3. asistini de gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce ligin ilk yarısındaki Göztepe ve Başakşehir maçlarında da asist katkısı vermişti. 

Rumen futbolcu, "Galibiyet ve asistim için mutluyum. Kovid-19'dan sonra formumda düşüş oldu. Eski formuma dönmeye başladım. Çalışarak daha iyi olacağım." sözlerini kullandı.

Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 64 dakikada sahada kaldı.
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