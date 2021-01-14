Alexandre Pato'dan transfer açıklaması!

Süper Lig takımlarından Gaziantep ve Demir Grup Sivasspor'un gündemine gelen dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Alexandre Pato geleceği hakkında açıklama yaptı.



Alexandre Pato, Milan'a dönmek gibi bir hayali olduğunu açıklarken; "Zlatan Ibrahimovic ile muhteşem bir ikili olabiliriz" dedi.



Sao Paulo'nun yaz aylarında serbest bıraktığı 31 yaşındaki futbolcu, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada "Milan'a dönmek gibi hayalim tabii ki var. 150 maçta 63 golüm bir lig ve bir de İtalya Süper Kupası şampiyonluğum var. Milan her zaman kalbimde ve geri dönmek rüya gibi bir şey." ifadelerini kullandı.



Alexandre Pato 'Zlatan Ibrahimovic'in yardımcısı rolünü kabul eder misin?' şeklindeki soruya "Evet ederim, bunda sorun ne olabilir ki? Ama ben sadece yardımcı rolü için gelmem. Çünkü oynarım, hocayı ikna etmek için birkaç maç bana yeter (Gülerek). Ayrıca birlikte oynayabiliriz, harika bir çift olurduk." dedi.



