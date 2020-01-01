Alexander Zverev, olimpiyat şampiyonu oldu!

Teniste tek erkekler kategorisinde Alexander Zverev şampiyon oldu.

Alexander Zverev, olimpiyat şampiyonu oldu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde teniste tek erkekler kategorisinde Alman Alexander Zverev altın madalya kazandı.

Ariake Tenis Sahası'nda merkez kortta oynanan final maçında dünya 5 numarası Zverev, dünya 25 numarası olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov ile karşılaştı.

Alman sporcu, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak 6-3 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla altın madalya Zverev'e gümüş madalya ise Khachanov'a gitti.

Bronz madalyayı ise dünya 1 numarası Novan Djokovic'i yenen İspanyol Pablo Carreno Busta almıştı.

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