Alexander Sörloth'un rakibi Haaland

Trabzonsporlu Sörloth attığı 25 golle Ronaldo ve Messi'yi solladı. Listenin ilk basamağında 40 golle Haaland bulunuyor

Haber; Sabah
Alexander Sörloth'un rakibi Haaland
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17 Nisan 2020 09:13
Avrupa'nın golcü futbolcuları lig heyecanının yeniden başlamasını ayrı bir hedefle bekliyor. Çünkü krallık yarışı orada da tam gaz sürüyor. 39 resmi maçta 25 gol atan ve 0.78 ortalama ile listede 8. sırada yer alan Trabzonsporlu Sörloth da o yıldızlardan biri.

Norveçli oyuncu, 32 maçta 25 gol ve 0.64 ortalamalı Ronaldo'nun önünde yer aldı. 31 maçta 24 gole sahip Messi ise onları takipte. Listenin ilk basamağında 33 maçta 40 golle Borussia Dordmund'tan Haaland bulunuyor. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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