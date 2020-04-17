Alexander Sörloth'un rakibi Haaland

Avrupa'nın golcü futbolcuları lig heyecanının yeniden başlamasını ayrı bir hedefle bekliyor. Çünkü krallık yarışı orada da tam gaz sürüyor. 39 resmi maçta 25 gol atan ve 0.78 ortalama ile listede 8. sırada yer alan Trabzonsporlu Sörloth da o yıldızlardan biri.



Norveçli oyuncu, 32 maçta 25 gol ve 0.64 ortalamalı Ronaldo'nun önünde yer aldı. 31 maçta 24 gole sahip Messi ise onları takipte. Listenin ilk basamağında 33 maçta 40 golle

Borussia

Dordmund'tan Haaland bulunuyor.