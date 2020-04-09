Alexander Sörloth'tan sonra Ekuban!

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, Alexander Sörloth'un ardından Caleb Ekuban da ülkesine gidebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Alexander Sörloth'tan sonra Ekuban!
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09 Nisan 2020 09:39
Trabzonspor'da ülkesine gitmek isteyen yıldızların arasında Caleb Ekuban da dahil oldu.

Liglerin Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth, Norveç hükümetinin gönderdiği özel uçak ile ülkesine gitmişti. Benzer bir talep de Ekuban'dan geldi.

Ailesini özleyen başarılı oyucunun, 2 haftalığına Gana'ya gitmek istediği belirtildi. Bu konuda Ekuban'ın istekte bulunduğu iddia edilirken, izin konusu bir dizi prosedürlere bağlı. Bordo-Mavili takım, 2 Mayıs'ta tesislerde idmanlara başlayacak.

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