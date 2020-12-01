Alexander Sörloth'a İstanbul'da yoğun ilgi

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Leipzig, İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alexander Sörloth'a İstanbul'da yoğun ilgi
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01 Aralık 2020 15:48
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında karşılaşacağı Almanya temsilcisi Leipzig, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı. Kafilede yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'e yolcular ve çalışanlar yakın ilgi gösterdi.

Leipzig'in Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkışı sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.



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