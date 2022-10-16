İspanya Ligi'nin 9. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad karşılaştı. Abanca-Balaidos'ta oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Sociedad oldu.



İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER



Mücadele Real Sociedad, 30. dakikada Illarramendi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada ise ev sahibi takım Iago Aspas'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.



Karşılaşmanın 54. dakikada Zubeldia sahneye çıktı ve Sociedad'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sociedad 3 puanın sahibi oldu. Real Sociedad'da eski bir Trabzonsporlu Alexander Sörloth maça ilk 11'de başladı ve skor üretemedi.



SOCIEDAD ÜSTE ÜSTE 4 GALİBİYET ALDI



Bu sonucun ardından ligde üst üste 4 maçını kazanan Real Sociedad 19 puana ulaştı. Celta Vigo ekibi de 10 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Sociedad evinde Mallorca ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Valladolid deplasmanında galibiyet arayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ