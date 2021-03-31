Alexander Sörloth: "Türkiye'den sonra bıçak kemiğe dayanmıştı"

Alexander Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda attığı golle Karadağ maçında 3 puanı getiren isim olmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alexander Sörloth: 'Türkiye'den sonra bıçak kemiğe dayanmıştı'
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31 Mart 2021 01:43
Norveç Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta ülkesinin tek golünü atan Alexander Sörloth, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Alexander Sörloth, Türkiye maçından sonra Karadağ karşılaşmasında da sarı kart görerek Hollanda karşılaşması öncesi cezalı duruma düşmesi hakkında "Hakemin bana çıkardığı kart tuhaftı. Rakip oyuncuyu görmedim ve boyu bana göre kısa olduğu için kolum ona geldi. Kolumu ne yapmalıydım?" ifadelerini kullandı.

Sörloth ayrıca "Türkiye maçından sonra hüzünlü bir hava vardı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Karadağ maçını kazanmak zorundaydık ve başardık. Şimdi geri döndük. 1-0'dan daha farklı bir skorla kazanmalıydık ama 3 puanı almış olmak şimdilik yeterli." şeklinde konuştu.



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