Alexander Sörloth, tahtını geri aldı ama...

Sörltoh müthiş bir golle açılışı yaptı, ikinci yarıda da penaltıdan ağları sarstı. Ligdeki gol sayısını 23'e çıkartan Norveçli yıldız, krallık tahtını Cisse'den geri aldı

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Alexander Sörloth, tahtını geri aldı ama...
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20 Temmuz 2020 09:03
Fırtına için Konyaspor maçının tek tesellisi belki de Alexander Sörloth oldu. Bu sezon attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Norveçli yıldız, yine üzerine düşeni yaptı.

Maçın başında çok şık bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Sörloth, ikinci yarıda kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ancak onun çabası galibiyet için yetmedi. Trabzonspor'un kronik hastalığı devam ederken, öne geçilen bir maç daha kaybedildi.

Sörloth ise attığı 2 golle toplamdaki gol sayısını 23 yaptı. 24 yaşındaki santrfor, krallık yarışı verdiği Alanyasporlu Cisse'yi (22) tahttan indirdi ve zirveye yerleşti.

Kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'da yaşayan Sörloth, Türkiye Kupası finalinde yine Fırtına'nın en büyük kozu olacak.

 



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