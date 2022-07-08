Fenerbahçe santrfor konusunda birçok isimle görüştü ama önemli bir kısmında mesafe alamadı. Son olarak Joshua King'in menajeriyle masaya oturan yönetim, oyuncunun şartları konusunda anlaşma sağladı. Ancak tüm seçenekleri görmek için King konusu beklemeye alındı.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ



Bu süreçte Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexander Sörloth için de kulübüyle yeniden temasa geçildi. Fenerbahçe, 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun bonservisine 12 milyon Euro isteyen Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralık teklifini yöneltti.



AĞIRDAN ALIYORLAR



Leipzig, önceliklerinin oyuncuyu satmak olduğunu belirterek teklife olumlu yanıt vermedi. Almanlar transfer döneminin sonlarını bekleyerek Sörloth'a gelebilecek teklifleri görmek niyetinde. F.Bahçe ise 20 Temmuz'da oynayacağı Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya 14 Temmuz'a kadar göndereceği listeyi yetiştirmek adına elini çabuk tutmak istiyor.



YENİ BİR TEKLİF



Sarı- lacivertlilerin önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yaparak 26 yaşındaki forvetin tranferini bitirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.















