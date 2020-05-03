- "Bana bir koşu bisikleti tedarik edildi"

- "Hafataya antrenmanlara başlarız"

- "6 Mayıs'ta karantinam bitecek"

- Sörloth, Süper Lig için kararını açıkladı

"Konuyu tamamen hükümete bırakmalıyız"

Türkiye'ye dönmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonla aradığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.Video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sörloth, ülkesi Norveç'ten yeni geldiğini belirterek "" dedi.Golcü oyuncu, salgın sürecinde psikolojik olarak fazla etkilenmemek için çaba harcadığını aktararak, "" değerlendirmesinde bulundu.Norveç'te bulunduğu dönemde Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden bordo-mavili futbolcu, "." şeklinde konuştu.Ülkesinden dönüşünün ardından 14 günlük karantina dönemi nedeniyle Trabzon'da bir yurtta kaldığını dile getiren Sörloth, kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "" ifadelerini kullandı.Yurtta ufak çaplı da olsa antrenman yapmaya devam ettiğini belirten Sörloth, "" diye konuştu.Karantina süreci sonrasında sahada antrenmanlara katılacağını dile getiren başarılı oyuncu, "açıklamasını yaptı.Sörloth, 6 Mayıs Çarşamba günü karantina sürecini tamamlayacağını ve antrenmanlara katılacağını söyledi.Takımının ligde, kendisinin de gol krallığı yarışında zirvede olduğu bir dönemde koronavirüs salgınının ortaya çıktığına dikkati çeken Norveçli futbolcu, bundan nasıl etkilendiği yönündeki soruya, "" yanıtını verdi.Süper Lig'in ne zaman başlayabileceği, ertelenmesi ya da sonlandırılmasıyla ilgili kararı yetkililerin vereceğini belirten Sörloth, "" ifadelerini kullandı.Bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderen golcü oyuncu, şunları söyledi:"Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbol oynamadığımız bu süreçte bile destek olup, hatırımı soruyorlar. Taraftarın arkamızda olduğunu görmek çok güzel. Tekrar başladığımız zaman, takım olarak daha iyi işler başaracağız ve ben de daha fazla gol atmak için elimden geleni yapacağım. Umuyorum ki salgın bittiğinde çok güzel zamanlar geçireceğiz."Koronavirüs salgını sonrası özel izinle ülkesi Norveç'e giden Sörloth, geri dönüşünün ardından 22 Nisan'dan beri bir yurtta 14 günlük karantina sürecinde bulunuyor.Sörloth, attığı 19 gol ile Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.