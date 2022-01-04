Alexander Sörloth, La Liga'da bir golde kaldı!

RB Leipzig'ten yaz transfer döneminde Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, İspanyol ekibinde beklentilerin altında kaldı.



2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen ve o sezon attığı gollerle bordo-mavili takımı şampiyonluk yarışında tutan isimlerden biri olan Norveçli golcü, bu sezon ise Real Sociedad'da ligde bir golde kaldı.



Real Sociedad ile 15'i La Liga olmak üzere toplam 22 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, ligde bir golde atarken, toplamda ise 4 kez fileleri havalandırabildi.





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