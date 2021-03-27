Alexander Sörloth: "Küçük farklar, savaşı kazananı belirler"

A Milli Takımımızın farklı kazandığı Norveç maçı sonrasında Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alexander Sörloth: 'Küçük farklar, savaşı kazananı belirler'
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27 Mart 2021 23:16
Norveç'in golcülerinden Alexander Sörloth, A Milli Takımımıza farklı yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

"Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, ihtimali var." diyerek söze başlayan Sörloth, maçı şöyle yorumladı:

"Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık, bu alışık olmadığımız bir durum. Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler, salı günü yeni bir maçımız var."

Maçta pozisyon bulduğunu da belirten Sörloth, "Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor." ifadelerini kullandı.



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