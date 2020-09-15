Alexander Sörloth kararını verdi

Trabzonspor'da sezonun ve transferlerin kaderi Alexander Sörloth'a kitlenmiş durumda. Trabzon'a geri dönmeyen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Norveçli oyuncunun, RB Leipzig'e transferini beklediği kaydedildi.



Bild Gazetesi'nde yer alan haberlere göre yıldız golcü, Tottenham'da yedek kalma ihtimali olduğundan RB Leipzig'e gitme yönünde kararını verdi ve Leipzig - Palace - Trabzonspor üçlüsünün anlaşmaya varmasını beklemeye geçti.



Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının da golcü ismin tercihinde etkili olduğu belirtilirken, Tottenham'ın alternatif isimlere yöneldiği vurgulandı.



Alman ekibinin Sörloth için yaptığı son teklifin ise 20 milyon euro peşin ve 4 milyon euro bonus olduğu bilgisi paylaşıldı. Trabzonspor, Sörloth için teklifin 30 milyon euroya çıkarılmasını talep ediyor.



