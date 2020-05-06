Alexander Sörloth karantinadan çıktı

22 Nisan'da Norveç'ten Trabzon'a dönen Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlandı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
"22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"
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İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
"22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın