Alexander Sörloth karantinadan çıktı

Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci sona erdi

Haber; Sporx.com
Alexander Sörloth karantinadan çıktı
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06 Mayıs 2020 10:43
22 Nisan'da Norveç'ten Trabzon'a dönen Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
"22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"

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