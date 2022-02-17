Alexander Sörloth için "geri dönüş" iddiası!

İspanya'da flaş bir Alexander Sörloth iddiası ortaya atıldı. Norveçli golcünün Türkiye'ye geri dönebileceği yazıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Alexander Sörloth için 'geri dönüş' iddiası!
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17 Şubat 2022 09:29
İspanyol basını, Alexander Sörloth'un, Almanya'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer bir süreci İspanya'da da yaşadığını vurguladı.

Norveçli golcünün şu ana kadar İspanya'da 3 kulvarda 27 maçta bin 82 dakika sahada kaldığı ve sadece 5 gol attığı belirtildi.

Real Sociedad'ın menajeri Roberto Olabe'nin Alexander Sörloth'un uyum sorununa dikkat çektiği açıklamalarına da yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı:

16 MİLYON EURO ÇOK ZOR

"Sörloth, kariyerinin en parlak günlerini 37 maçta 25 gol attığı Trabonspor'da yaşadı. Sociedad'ın 16 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Ancak şu anki görüntü sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceğini işaret ediyor. Türk medyası onu Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle ilişkilendiriyor."

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