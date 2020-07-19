Alexander Sörloth gol peşinde

Ligde attığı 21 golle krallık yarışında Alanyalı Papiss Cisse'yi (22) takip eden Norveçli yıldız son haftalarda form düşüklüğü yaşadı.

Haber; Akşam
Alexander Sörloth gol peşinde
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19 Temmuz 2020 12:59
Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla lige damgasını vuran Alexander Sörloth, son 10 maçında sadece 2 kez ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncunun, bu performansı istatistiklere de yansıdı. 

Akyazı'da çektiği son 11 şutun sadece birinde fileleri havalandıran Sörloth daha önceki 11 isabetli şutunda 5 gol kaydetmişti. Yıldız forvet bugün skora katkı sağlayıp hem maçı kazandırmak hem de krallık yarışında iddialı duruma gelmek istiyor.

Yıldız golcü bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 32 lig maçında 21 kez ağları havalandırdı, 9 kez de asist yaptı.



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