'Alexander Sörloth gidiyor, Andre Silva geliyor'

Almanya Ligi takımlarından Leipzig'te forma giyen Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Alexander Sörloth'u kiralamaya sıcak olduğu ortaya çıktı.



Alman basınından Bild, Leipzig'in Eintracht Frankfurt'ta 32 lig maçında 28 gol atan Andre Silva'yı transfer edeceğini duyurdu.



Leipzig'in bu transfer için Eintracht Frankfurt 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 25 yaşındaki Portekizli golcüye ise yıllık 4 milyon euro maaş verileceği vurgulandı.



"SÖRLOTH KİRALIK GİDECEK"



Andre Silva transferinin ardından beklentileri karşılayamayan Alexander Sörloth'un kiralık olarak gönderileceği belirtildi.



TRABZONSPOR BEKLEMEDEYDİ!



Geçen sezon Bundesliga'da 29 maçta 5 gol atan Alexander Sörloth için Trabzonspor'un beklemede olduğu bilinirkenn, bu gelişmenin ardından bordo-mavililerin temaslara başlaması bekleniyor.



BELÇİKA KULÜPLERİ DE DEVREDE



Öte yandan Belçika basını, kısa bir süre önce Anderlecht, Genk ve Gent'in de Sörloth için devrede olduğunu duyurdu. Trabzonspor'da sergilediği başarılı performans sonrası Leipzig'e transfer olan Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.



