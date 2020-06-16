Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye yine attı!

Trabzonspor'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth, yine bir Fenerbahçe maçında ağları sarstı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye yine attı!
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16 Haziran 2020 21:03
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Alexander Sörloth, sarı - lacivertlilere yine gol attı.

Ceza sahasında buluştuğu topta çektiği şutla ağları bulan Sörloth, Fenerbahçe ile oynamış olduğu 4. maçında 3. golünü atmış oldu.

Norveçli yıldız, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 5. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki golcü futbolcu, bordo - mavili formayla toplamda 26. golüne de imza attı.



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