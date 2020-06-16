Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye yine attı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Alexander Sörloth, sarı - lacivertlilere yine gol attı.
Ceza sahasında buluştuğu topta çektiği şutla ağları bulan Sörloth, Fenerbahçe ile oynamış olduğu 4. maçında 3. golünü atmış oldu.
Norveçli yıldız, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 5. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki golcü futbolcu, bordo - mavili formayla toplamda 26. golüne de imza attı.
Ceza sahasında buluştuğu topta çektiği şutla ağları bulan Sörloth, Fenerbahçe ile oynamış olduğu 4. maçında 3. golünü atmış oldu.
Norveçli yıldız, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 5. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki golcü futbolcu, bordo - mavili formayla toplamda 26. golüne de imza attı.