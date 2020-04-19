Alexander Sörloth dönüş yolunda

Karadeniz devinin forveti Sörloth, karantina günleri için özel uçakla ülkesi Norveç'e gitmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 24 yaşındaki santrfor için, "3 Mayıs'ta takımı topluyoruz. Bazı oyuncularımızın aileleri Trabzon'da değildi, izin verdik. Norveç hükümeti Sörloth'a bir jest yaptı ve ülkesine gitti. O da geri döndüğünde 14 gün karantinaya girecek ve sonra arkadaşlarıyla çalışmaya başlayacak. Sanıyorum 20 Nisan'a kadar gelmiş olur. Kimse bu konuda spekülasyon yapmasın" ifadelerini kullandı.Bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele eden ancak daha sonra Avrupa defteri kapanınca iki kulvarda yoluna devam eden Trabzonspor'da en çok süre alan oyuncuların başında Sörloth geliyor. Bu sezon ligi kasıp kavuran Sörloth, toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. 39 maç ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başardı.