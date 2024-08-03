Alvaro Morata'nın Milan'a transfer olmasından sonra santrafor arayışlarına giren Atletico Madrid Alexander Sörloth ile anlaştı.



Atletico Madrid, Villarreal'e 28 yaşındaki golcü futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Bir dönemler ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen Norveçli golcü, La Liga devi Atletico Madrid için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Geçen sezon Villarreal'de 41 maçta 26 gol, 6 asistlik mükemmel bir performans ortaya koyan Norveçli golcü, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.





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