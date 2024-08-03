Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e gidiyor

Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın yerine Alexander Sörloth'u transfer etmek için anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; Imago
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Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e gidiyor
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03 Ağustos 2024 13:32
Son güncelleme 03 Ağustos 2024 14:20
Alvaro Morata'nın Milan'a transfer olmasından sonra santrafor arayışlarına giren Atletico Madrid Alexander Sörloth ile anlaştı.

Atletico Madrid, Villarreal'e 28 yaşındaki golcü futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bir dönemler ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen Norveçli golcü, La Liga devi Atletico Madrid için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Villarreal'de 41 maçta 26 gol, 6 asistlik mükemmel bir performans ortaya koyan Norveçli golcü, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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