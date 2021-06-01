Alexander Sörloth'a 1 milyon yorum

Trabzonsporlu taraftarlar Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Instagram hesabını "Come to Trabzonspor" mesajlarıyla doldurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Sörloth'a 1 milyon yorum
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01 Haziran 2021 23:30
Trabzonsporlu taraftarların Alexander Sörloth'u bordo mavili kulübe yeniden döndürme çabaları artarak devam ediyor.

Norveçli golcünün Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma, bordo mavili taraftarlar "Come to Trabzonspor" mesajı yağdı.

31 Mayıs günü Sörloth'un yaptığı paylaşımın altına kısa sürede 1 milyondan fazla taraftar "Come to Trabzonspor" mesajı bırakarak oyuncuyu ne kadar çok istediklerini bir kez daha göstermiş oldu.

Sörloth'u Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da yeniden kadroya katma isteği olduğu yazılıyordu.




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