Alexander-Arnold: 'Gerrard'a odaklanmadık'

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Aston Villa'yı Salah'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 mağlup etti.



Mücadelenin ardından Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold ise, rakip takımın teknik direktörü Steven Gerrard'ın tekrar Anfield Road'da çıkmasını yorumladı.



"GERRARD İÇİN DUYGUSAL OLMUŞ OLABİLİR"



Alexander-Arnold, "Biz oyuncular olarak, bunun bir şeyi değiştirdiğini söyleyemem. Taraftarlar için ve Steven Gerrard için duygusal olmuş olabilir" dedi.



"TAKIM, HER TÜRLÜ DUYGUDAN ÖNCE GELİR"



Takımın her şeyden önce geldiğini belirten genç sağ bek, "Uzun zamandır bu oyunu oynuyoruz. Hepimiz profesyoneliz, bu yapmamız gereken bir iş. 3 puan ve takım her türlü duygudan önce gelir" ifadelerini kullandı.



"GERRARD'A ODAKLANMADIK"



İngiliz futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse , biz 3 puana odaklandık. Steven Gerrard ile hiç konuşmadık, ona hiç odaklanmadık" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





