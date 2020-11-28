Alexander-Arnold: 'Bir şeyler değişmeli'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız futbolcusu Trent Alexander-Arnold, fikstür sıkışıklığından şikayetçi oldu.



Karantina süreci sonrası oyuna hızlı döndüklerini dile getiren Arnold, "Üç aylık bir karantina yaşadık, geri döndük ve istediğimiz gibi form yakalayamadık. Oyunun geri kalanını oynamak zorunda kaldık ve fazla ara veremeden dünyanın en rekabetçi ligine geri döndük." dedi.



Sakatlık sorunlarının baş göstereceğini söyleyen genç futbolcu, "Milli takımlarında oynayan oyuncuların geri dönmesi sonrası oynanacak maçların saatleri gerçekten sağduyuya meydan okuyor. Sağduyu sahibi herkes bunun böyle yürümeyeceğini fark eder. Yenilenmek için yeterli zaman yok, vücudunuz o kadar çabuk yenilenemez. Kaslarınız yüzde 100 olmadan oynuyorsunuz ve sakatlanıyorsunuz. Bir şeyler değişmeli. Sakatlık sorunlarının gerçekten tahmin edilebileceğini düşünüyorum, herhangi biri bunun olacağını görebilirdi. Her kulüp, fikstürün sertliğini hissediyor. Aralık ayı ve Noel zamanında sakatlıkların artmasını bekleyebilirsiniz çünkü en yoğun zaman olacak. Bir şeylerin doğru olmadığı çok açık." ifadelerini kullandı.



