Alex'ten Ali Koç için açıklama

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için bir mesaj paylaştı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Alex'ten Ali Koç için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 21:40
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex, yeniden başkan seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Alex de Souza, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve birçok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.