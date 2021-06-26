Alex'ten Ali Koç için açıklama

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex, yeniden başkan seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Alex de Souza, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve birçok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.
Alex de Souza, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve birçok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.