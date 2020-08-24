Alex Telles'ten transfer dedikodularına yanıt

Porto'da bu sezon şampiyonluk yaşayan ve takımına ciddi katkılan veren Alex Telles, kendisini isteyen ciddi kulüpler olmasına rağmen takımında devam etmek istediğini ima etti.



Alex Telles bir Youtube kanalına verdiği röportajda Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve Portekiz ekibinin yeni sezon çalışmalarını beklediğini söyledi. Telles açıklamasında, "Porto'daki 5. sezonuma giriyorum. Bundan önceki 4 sezonda ligin en iyi sol beki seçiliyorum. Ayın golü, en iyi savunmacısı gibi ödüller defalarca aldım. Çok kaliteli oyuncuların olduğu bir ligde oynuyorum ve böyle bir ligde mevkiimin en iyisi olmak beni gururlandırıyor." diye konuştu.



Transfer iddiaları ile ilgili ise Telles, "Koronavirüs sebebiyle Portekiz'de şehirden uzak bir ev kiraladım. Brezilya'ya gitme riskini almak istemedim ve ailemle birlikte burada tatilin tadını çıkarıyoruz. 24 Ağustos'ta yeni sezon antrenmanları başlayacak ve ben de orada olacağım" diye konuştu.



Eski Galatasaraylı Alex Telles, Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve sözleşmesini tamamlayana kadar takımda kalabileceğini de sözlerine ekledi.



