Alex Telles, Manchester United'a transfer olmak istediğini belirterek Porto ile bir görüşme yaptı.



Guardian'da yer alan habere göre; serbest kalma maddesi 40 milyon euro olan ancak sözleşmesinin son yılına giren Alex Telles, en iyi teklifi Manchester United'dan aldı. İngiliz devi, Telles'e yıllık net 4.25 milyon euro kazanacağı bir teklif sundu. Manchester United, Porto'ya ise 25 milyon euro teklif etti.



Porto'ya Telles için Atletico Madrid ve PSG'den teklifler gelmiş olsa da Brezilyalı oyuncu, mevkisinin 1 numarası olacağı ve sürekli 11'de oynayacağı Manchester United'ı tercih ettiğini kulübüne iletti.



Transferin 25 milyon euro'ya tamamlanması halinde Galatasaray, 1.85 milyon euro gelir elde edecek.



Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve %10 satış karı ile Porto'ya transfer oldu.



27 yaşındaki Brezilyalı, geçen sezon Porto formasıyla 40 resmi maça çıkıp 10 gol attı ve 9 asist yaptı.



