Alex Telles menajer değiştirdi, transferi yakın!

Porto'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren'ın eski futbolcusu, adım adım Juventus'a transfer oluyor.Brezilya basını, Telles'in menajerini değiştirdiğini ve yoluna Giuliano Bertolucci ile devam edeceğini belirtti. Brezilyalı menajer, Avrupa'daki Brezilyalı futbolcuları transfer etmesiyle ün salmıştı.Telles'in menajer değişikliğinin ardından 30 milyon Euro'ya Juventus'a gitmesi bekleniyor. Sol bek Alex Sandro'yu PSG'ye satacak olan Juventus'un Brezilyalı bekin yerini bir başka Brezilyalı bek Telles ile dolduracağı kaydediliyor.Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.