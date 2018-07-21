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Alex Telles menajer değiştirdi, transferi yakın!

Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles, menajerini değiştirdi. Menajer değişikliğinin ardından Telles'in Juventus'a transfer olacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alex Telles menajer değiştirdi, transferi yakın!
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21 Temmuz 2018 15:50
Porto'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, adım adım Juventus'a transfer oluyor.

Brezilya basını, Telles'in menajerini değiştirdiğini ve yoluna Giuliano Bertolucci ile devam edeceğini belirtti. Brezilyalı menajer, Avrupa'daki Brezilyalı futbolcuları transfer etmesiyle ün salmıştı.

30 MİLYON EURO'YA JUVENTUS...

Telles'in menajer değişikliğinin ardından 30 milyon Euro'ya Juventus'a gitmesi bekleniyor. Sol bek Alex Sandro'yu PSG'ye satacak olan Juventus'un Brezilyalı bekin yerini bir başka Brezilyalı bek Telles ile dolduracağı kaydediliyor.

GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK

Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.

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