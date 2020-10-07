Alex Telles: "Manchester'da kupa kazanmaya devam etmek istiyorum"

Porto'dan 15 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Alex Telles açıklamalarda bulundu

Haber; Sporx.com dış haberler
Alex Telles: 'Manchester'da kupa kazanmaya devam etmek istiyorum'
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07 Ekim 2020 15:32
Porto'dan 15 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Alex Telles, yeni takımına gelmek için uzun bir aşamadan geçtiğini söyledi.

Mutluluğunu die getiren Alex Telles, "Manchester United prestijli bir kulübe katılmak benim için büyük bir onurdur" dedi.

27 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Kariyerinizde buralara gelmek için çok çalışmanız gerekiyor. Şu anda Manchester'dayım. Burada başarılı olmak için her şeyi yapacağıma tüm kalbimle söz verebilirim. Porto'da çok kupa kazandım ve buna United'da devam etmek istiyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı

Porto kariyerinde 195 maça çıkarak 26 gol atan Alex Telles, 57 de asist yapmıştı



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