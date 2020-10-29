Alex Telles koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın eski oyuncularından, Manchester United'ın yeni transferi Alex Telles de koronavirüse yakalanan oyuncular arasına dahil oldu.



İngiliz ekibinin teknik direktörü Solskjaer, RB Leipzig maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Solskjaer, "Telles'in testi pozitif çıktı ve birkaç gün bizimle olamayacak. Semptom taşımıyor, iyi olacak ve kısa süre içinde aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.



Telles, MANU'ya gittikten sonra sadece PSG maçında 67 dakika sahada kalmıştı.



