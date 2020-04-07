Alex Telles: 'Jardel'i geçmek üzere olmak harika'

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles ve Mario Jardel, Porto formasıyla eşit sayıda gol attılar. Jardel, attığı gol sayısını geçmek üzere olan Telles'e övgüler yaptı.
Mario Jardel, Porto'da forma giydiği dönemde takımı adına 21 gol attı. Alex Telles ise; Jardel ile aynı gol sayısına sahip ve Porto forması ile bir gol daha atması durumunda Brezilyalı foreveti geçecek.
"ONUN OYNADIĞI 3 TAKIMDA OYNADIM"
Alex Telles konuyla ilgili; "Jardel'in oynadığı 3 takımda (Porto, Gremio, Galatasaray) oynadım. Ona sevgilerimi gönderiyorum. Onu geçmenin nasıl bir şey olduğunu hala merak ediyorum." dedi.
"BENİ GEÇ VE ÖDÜLÜNÜ AL"
Alex Telles'in sözlerine cevap veren Jardel; "Çok özel bir sol ayağa sahip. Beni geçmesi an meselesi. Ona 'beni geç ve ödülünü al' diyorum." dedi.
"TANRI BENİ GOL ATMAM İÇİN SEÇTİ"
Öte yandan eski Porto yıldızları ile katıldığı programda konuşan Jardel; "Bu hayatta fedakarlık yapmadan ve sadakatini göstermeden kazanamazsın. Geldiğim yere gelmek için çok çalıştım. Bana sadece kafa golleri attığımı söylediler. Ben, tanrı tarafından gol atmak için seçildim. Parçası olduğum bütün kulüpler bir hediyeydi. Doğru zamanda Porto'daydım, doğru zamanda Galatasaray'daydım ve doğru zamanda Sporting'deydim." dedi.
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Mario Jardel, Porto'da forma giydiği dönemde takımı adına 21 gol attı. Alex Telles ise; Jardel ile aynı gol sayısına sahip ve Porto forması ile bir gol daha atması durumunda Brezilyalı foreveti geçecek.
"ONUN OYNADIĞI 3 TAKIMDA OYNADIM"
Alex Telles konuyla ilgili; "Jardel'in oynadığı 3 takımda (Porto, Gremio, Galatasaray) oynadım. Ona sevgilerimi gönderiyorum. Onu geçmenin nasıl bir şey olduğunu hala merak ediyorum." dedi.
"BENİ GEÇ VE ÖDÜLÜNÜ AL"
Alex Telles'in sözlerine cevap veren Jardel; "Çok özel bir sol ayağa sahip. Beni geçmesi an meselesi. Ona 'beni geç ve ödülünü al' diyorum." dedi.
"TANRI BENİ GOL ATMAM İÇİN SEÇTİ"
Öte yandan eski Porto yıldızları ile katıldığı programda konuşan Jardel; "Bu hayatta fedakarlık yapmadan ve sadakatini göstermeden kazanamazsın. Geldiğim yere gelmek için çok çalıştım. Bana sadece kafa golleri attığımı söylediler. Ben, tanrı tarafından gol atmak için seçildim. Parçası olduğum bütün kulüpler bir hediyeydi. Doğru zamanda Porto'daydım, doğru zamanda Galatasaray'daydım ve doğru zamanda Sporting'deydim." dedi.
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