Alex Telles: 'Jardel'i geçmek üzere olmak harika'

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles ve Mario Jardel, Porto formasıyla eşit sayıda gol attılar. Jardel, attığı gol sayısını geçmek üzere olan Telles'e övgüler yaptı.Mario Jardel, Porto'da forma giydiği dönemde takımı adına 21 gol attı. Alex Telles ise; Jardel ile aynı gol sayısına sahip ve Porto forması ile bir gol daha atması durumunda Brezilyalı foreveti geçecek.Alex Telles konuyla ilgili; "" dedi.Alex Telles'in sözlerine cevap veren Jardel;dedi.Öte yandan eski Porto yıldızları ile katıldığı programda konuşan Jardel;dedi.