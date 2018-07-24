Alex Telles için flaş iddia! Real Madrid...

veilgilendiğiBrezilyalı futbolcusuLa Liga devi talip oldu.Portekiz ve İspanya basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, Alex Telles için Porto'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.Porto, Juventus'un Telles için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi reddetti. Portekiz ekibinin en az 40 milyon euro istediği belirtildi.Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.Geçen sezon Porto ile başarılı bir lig geçiren 25 yaşındaki Telles, Portekiz NOS Ligi'nde hücuma katkısıyla dikkat çekti. Telles lig de 13 asistle, asist krallığının zirvesindeydi.