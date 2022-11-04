Alex Telles: 'Derbi çok şeyi değiştirebilir'

Brezilyalı futbolcu Alex Telles, ligde Real Betis ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Telles yaptığı açıklamada, "Çok fazla derbi oynadım. Bazen kazandım, bazen kaybettim. Ama her şeyden çok tecrübe elde ettim." dedi.



Real Betis maçının önemine vurgu yapan Telles, "Derbi maç bizim için çok şeyi değiştirebilir. İsmimiz ortada ve kulüp bize güveniyor. Pazar günkü maç bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Marcao ile ilgili konuşan Brezilyalı, "Umarım herkes maça hazır olur. Bu maçta herkese ihtiyacımız var. Maalesef futbolda böyle sakatlıklar oluyor." şeklinde konuştu.



