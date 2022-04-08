Alex Telles: "Bir gün geri döneceğim"

Manchester United'ın Brezilyalı sol beki Alex Telles, bir gün Porto'ya geri döneceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alex Telles: 'Bir gün geri döneceğim'
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08 Nisan 2022 18:15
Manchester United'ın Brezilyalı sol beki Alex Telles, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Gremio, Galatasaray, Inter, Porto'da forma giyen Alex Telles, "Porto'ya ölene kadar minnettar kalacağım. Bir gün Porto'ya geri döneceğim ve kariyerimi orada sürdüreceğim. Hayatımın en mutlu dönemini Porto'da geçirdim. Porto benim için bir aşk hikayesi. Oynadığım tüm kulüpler içerisinde Porto, kendimi en çok özdeşleştiğim yerdi. Orada 4 yıl geçirdim." dedi.

Telles, "Kendimi sadece Porto kulübüyle değil, tüm şehirle özdeşleştirdim. Orada birçok arkadaşım var ve hala sık sık görüşüyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Ocak 2014'te Galatasaray'ın Gremio'dan 6.15 milyon euro'ya transfer ettiği Telles, Inter'de geçirdiği kiralık dönemin ardından 7.35 milyon euro'ya Porto'ya transfer oldu. Portekiz kulübünde kaptanlığa kadar yükselen 29 yaşındaki sol bek, Ekim 2020'de 15 milyon euro bedelle Manchester United'a geçti.

Telles, bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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